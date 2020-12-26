Біткоїн знову зріс у ціні. Фото: bitnovosti.com

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Ракурс

Курс криптовалюти Bitcoin (біткоїн) зріс до рекордної позначки й оновив новий історичний максимум.

Вартість найпопулярнішої цифрової валюти вперше в історії перевищила 25 тис. дол. Вночі у суботу, 26 грудня, криптовалюта подорожчала до 25,013 тис. дол. Станом на 8.15 за київським часом біткоїн торгувався на позначці 24 тис. 746 дол. Про це свідчать дані американської біржі криптовалют Coindesk.

Минулого разу ціна біткоїну побила історичний максимум 20 грудня. Того разу курс біткоїна в черговий раз оновився до рекордної позначки — криптовалюта зросла у ціні на понад 5%, а її вартість склала 24 тис. 300 дол. 17 грудня криптовалюта подолала позначку в 22 тис. дол., 16 грудня ціна біткоїна вперше в історії перевищила позначку в 20 тис. дол.

Нагадаємо, у листопаді рекордний стрибок ціни біткоїна, який з початку 2020 року зріс в ціні майже удвічі, спричинив втрати трейдерів на 800 млн дол.