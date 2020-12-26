Биткоин снова вырос в цене. Фото: bitnovosti.com

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Ракурс

Курс криптовалюты Bitcoin (биткоин) вырос до рекордной отметки и обновил новый исторический максимум.

Стоимость самой популярной цифровой валюты впервые в истории превысила 25 тыс. долл. Ночью в субботу, 26 декабря, криптовалюта подорожала до 25,013 тыс. долл. По состоянию на 8.15 по киевскому времени биткоин торговался на отметке 24 тыс. 746 долл. Об этом свидетельствуют данные американской биржи криптовалют Coindesk.

В прошлый раз цена биткоина побила исторический максимум 20 декабря. В тот раз курс биткоина в очередной раз обновился до рекордной отметки — криптовалюта выросла в цене более чем на 5%, а ее стоимость составила 24 тыс. 300 долл. 17 декабря криптовалюта преодолела отметку в 22 тыс. долл., 16 декабря цена биткоина впервые в истории превысила отметку в 20 тыс. долл.

Напомним, в ноябре рекордный скачок цены биткоина, который с начала 2020 года вырос в цене почти вдвое, вызвал потери трейдеров на 800 млн долл.