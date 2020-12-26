Первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna обнаружили в США. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Аллергическая реакция развилась у американского медика после прививки против коронавируса вакциной от компании Moderna.

Первый известный случай тяжелой аллергии после введения этого препарата обнаружили в Бостоне. О плохом самочувствие после прививки заявил научный сотрудник гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре доктор Хоссейн Садрзаде. Об этом сообщает New York Times.

По словам медика, почти сразу после вакцинации у него возникла аллергическая реакция: головокружение и учащенное сердцебиение. А представитель этого медцентра Дэвид Кибби заявил, что Садрзаде позволили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат.

Впоследствии медика госпитализировали в отделение неотложной помощи, но впоследствии выписали.

Напомним, 19 декабря стало известно, что вакцину от коронавируса американского производства компании Moderna одобрили в США. Американское правительство согласилось закупить 200 млн доз вакцины от «Модерны».

Ранее сообщалось, что аллергическая реакция на препарат производства Pfizer и BioNTech возникла у медработницы одной из больниц столицы штата Аляска — города Джуно. При этом органы общественного здравоохранения США ранее предупреждали о том, что на вакцину от Pfizer и BioNTech могут возникнуть аллергические реакции.