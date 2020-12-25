Ирина Венедиктова, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n148288-delo-tatarova-nabu-otkrylo-proizvodstvo-iz-za-vmeshatelstva-venediktovoy-video.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генерального прокурора Ирины Венедиктовой в дело о вероятной причастности заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Олега Татарова к взяточничеству.

Исполняющий обязанности главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук заявил об этом в эфире телеканала «Громадське».

Производство «о вмешательстве в работу правоохранительных органов» внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 3 декабря. Его расследует НАБУ.

По его словам, речь идет о решении генпрокурора изменить группу прокуроров по делу Татарова. Соответствующее решение было принято вечером 1 декабря, перед тем как детективы НАБУ планировали сообщить заместителю Ермака о подозрении.

Он отметил, что о смене прокуроров стало известно, когда прокурор из бывшей группы уже был в суде, чтобы поддерживать ходатайство об избрании меры пресечения для Татарова.

Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам (что изменить по делу — ред.). У них на это ушло где-то две недели, — отметил Грищук.

Грищук подчеркнул, что в ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса, на которую ссылалась Венедиктова, не описаны обстоятельства, которые в этом случае давали возможность сменять группу прокуроров.

Напомним, НАБУ недавно обвинило Офис генпрокурора в развале уголовного производства в отношении Татарова.