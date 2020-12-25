Елизавета II, скриншот видео

https://racurs.ua/n148287-vy-ne-odni-elizaveta-ii-obratilas-k-nacii-vo-vremena-jestkogo-karantina.html

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Елизавета II, 94-летняя королева Великобритании, обратилась к нации со своим традиционным ежегодным рождественским посланием, которое в этом году приходится на период жесткого карантина в Соединенном королевстве.

Как и многие другие жители Великобритании, где 20 декабря усилили карантин из-за активного распространения нового штамма коронавируса, Елизавета II празднует Рождество отдельно от семьи, сообщает агентство Reutres.

Она находится в Виндзорском замке со своим мужем, 99-летним принцем Филиппом.

Обычно все представители британской королевской семьи собираются в резиденции в селе Сандринґем, что в восточной Англии, а поход в соседнюю церковь на рождественскую службу является основным событием королевского календаря.

Королева в своем обращении отметила, что для многих эти дни обозначены грустью — кто-то оплакивает потерю близких, кто-то — грустит за друзьями или семьей, которые сейчас находятся на расстоянии из-за введенных карантинных мероприятий.

В то время, как все хотели бы на Рождество просто обняться или пожать друг другу руки, — отметила королева. — Если вы среди них — вы не одни; позвольте заверить в моих мыслях и молитвах.

Королева также почтила волонтерам, которые во всем мире «удивительно откликнулись на вызовы этого года».

Я очень горжусь и тронута этим спокойным и неугасимым духом, — отметила она.

Примечательно, что год, который неизбежно разделял людей, во многом сблизил нас, — подчеркнула королева.



Напомним, Елизавета II недавно показала одну из своих первых рождественских открыток. На ней трехлетняя будущая королева позирует с родителями для народа.