Елизавета. Фото: Ракурс

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, показала одну из своих первых рождественских открыток. Будущая королева в возрасте трех лет позирует с родителями для народа.

Снимок сделан в 1929 году. Об этом сообщает Букингемский дворец на своей странице в Instagram.

На рождественской открытке изображены герцог и герцогиня Йоркские, а также их трехлетняя дочь, принцесса Елизавета Йоркская, которую сейчас все знают как королеву Елизавету II. До этого своими рождественскими открытками похвастались Кейт Миддлтон и принц Уильям и Меган Маркл и принц Гарри.



Будущая королева родилась в Лондоне 21 апреля 1926 года в семье принца герцога Йоркского и герцогини Йоркской. Как внучка короля по мужской линии она получила титул британской принцессы.

На сегодня королева является одной из самых популярных монарших особ Великобритании. По последним опросам, ее поддерживают около 80% подданных. Несмотря на то, что дело принцессы Дианы на некоторое время подпортило популярность королевы и авторитет монархии, но в долгосрочной перспективе, как видно из исследований общественного мнения, не сказалось на ней.

Королева также является самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. Предыдущий рекорд принадлежал королеве Виктории, которая правила в стране 63 года, 226 дней, 16 часов и 23 минуты в период с 1837 до 1901 года. По состоянию на 24 декабря 2020 года правление Елизаветы II продолжается уже 68 лет и 322 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что рождественское обращение королевы Елизаветы II, сделанное при помощи технологии дипфейков, покажет британский телеканал Channel 4. Руководство канала объяснило, что с помощью дипфейк-обращения хочет предупредить зрителей об опасности «фейкньюз в цифровую эпоху».

Канал опубликовал фрагмент обращения. Полную пятиминутную версию покажут 25 декабря в 17.25 по киевскому времени. В видео Елизавета II сначала благодарит Channel 4 за возможность говорить то, что она действительно думает.