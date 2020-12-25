Коронавирус в Киеве. Фото: IStock

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1 тыс. 38 человек, в том числе у 57 детей и 24 медиков. Всего подтверждено 106 тыс. 78 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 67 тыс. 283 активных больных.

За сутки умерли 15 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 816 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;

31 девочка от трех месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 91 пациента, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 293;

Днепровском районе −175;

Деснянском районе — 115.

Выздоровели за минувшие сутки 1 тыс. 816 человек. Всего коронавирус преодолели 36 тыс. 969 жителей Киева.



Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса привела к появлению новых штаммов, которые, в частности, активно распространяются в Великобритании и на юге Африки. Несмотря на некоторые изменения в строении вирусов, они все еще обнаруживаются в текстах на коронавирус SARS-CoV-2.