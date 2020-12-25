Квартал 95. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/n148271-kvartal-95-jestoko-posmeyalsya-nad-flp-kotorye-protestovali-vo-vremya-koncerta-komikov-video.html

Ракурс

«Квартал 95», известная украинская комедийная группа, посмеялась над предпринимателями, пришедшими на акцию протеста под стены дворца «Украина» во время концерта комиков.

Таким образом ФЛП пытались выразить свой протест против карантинных ограничений, которые, по их мнению, уничтожат бизнес в Украине, а также против введения кассовых аппаратов. Соответствующее подшучивание над предпринимателями мелькнуло в выпуске «Квартала 95», который опубликовали на YouTube.

Также комики назвали митинг предпринимателей «концертом», и сравнили его с шоу, которое они записывают во Дворце «Украина» к новогодним праздникам.

Так, бывшие коллеги президента Украины Владимира Зеленского заявили, что предприниматели заработали на акциях протестов большую сумму, чем им обещал выделить президент для поддержки предприятий на время карантина. Отметим, что сами предприниматели считают, что помощь в 8 тыс. грн никоим образом не улучшит их финансовое положение, и требуют отмены локдауна в январе.

Напомним, ранее мы сообщали, что акция протеста физических лиц-предпринимателей состоялась 22 декабря возле Национального дворца искусств «Украина», где проходил концерт «95 Квартала». Во дворец согнали подразделения Национальной гвардии Украины. Сотни бойцов окружили дворец «Украина». Правоохранители были там до прихода митингующих.