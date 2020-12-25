Квартал 95. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n148271-kvartal-95-pogluzuvav-z-fopiv-yaki-protestuvaly-pid-chas-koncertu-komikiv-video.html

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«Квартал 95», відома українська комедійна група, поглузувала з підприємців, які прийшли на акцію протесту під стіни палацу «Україна» під час концерту коміків.

У такий спосіб ФОПи намагалися висловити свій протест проти карантинних обмежень, які, на їхню думку, знищать бізнес в Україні, а також проти запровадження касових апаратів. Відповідне «знущання» над підприємцями промайнуло у випуску «Кварталу 95», який опублікували на YouTube.





Також коміки назвали мітинг підприємців «концертом», та порівняли його з шоу, яке вони проводять у Палаці «Україна» до новорічних свят.

Так, колишні колеги президента України Володимира Зеленського заявили, що підприємці заробили на акціях протестів більшу суму, ніж їм обіцяв виділити президент для підтримки підприємств на час карантину. Наголосимо, що самі підприємці вважають, що допомога у 8 тис. грн жодним чином не покращить їхнє фінансове становище та вимагають скасування локдауну у січні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що акція протесту фізичних осіб-підприємців відбулася 22 грудня біля Національного палацу мистецтв «Україна», де проходив концерт «95 Кварталу». До палацу стягнули підрозділи Національної гвардії України. Сотні бійців оточили кордоном палац «Україна». Правоохоронці були там до приходу мітингувальників.