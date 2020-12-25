Австралія. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n148270-morskyy-snig-nakryv-uzberejjya-avstraliyi-v-rozpal-lita-video-yavyscha.html

Ракурс

Унікальна густа піна, схожа на піну для ванни, накрила все узбережжя Австралії через повені та припливи, які вирують в розпал літа в Південній півкулі.

Екстрені служби повідомили, що отримали понад 700 дзвінків з проханнями про допомогу. Однак з часом, як стихія вщухла, в інтернеті почали з’являтися кадри, як люди гуляють поруч з піною, а діти грають з нею. Про це повідомляє «Популярная механика».

Однак вчені попереджають, що заходити в саму піну вкрай небезпечно, оскільки вона повністю приховує огляд. Внаслідок цього, під нею можуть приховувати отруйні змії та небезпечне сміття, яке може нанести травми.

Керівник місцевої служби порятунку Натан Файф зазначає, що на березі валяється багато «нестандартного» сміття. Так, раніше рятувальникам вдалося витягнути з пляжу половину корови.

Якщо ж говорити про змій, то варто зазначити, що біля берегів Австралії мешкає 32 види морських змій, і всі вони отруйні, — зазначає рятувальник.



Австралійські дослідники заявляють, що сама по собі піна нешкідлива для людини. Вона утворюється при збиванні морської води з водоростями, солями та жирами, які є у воді.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніг випав в альпійських районах на південному сході Австралії. У Південній півкулі Землі зараз розпал літа. Причина такої незвичайної погоди — рух через південний захід країни холодної маси. Тим часом коли в штатах Вікторія і Новий Південний Уельс спостерігаються аномально низькі температури — до 10° нижче середніх щорічних значень, в австралійському штаті Квінсленд навпаки — високі температури б’ють рекорди.