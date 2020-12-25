Зеленський. Скріншот: Ракурс

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Ракурс

З Різдвом Христовим поздоровив українців президент Володимир Зеленський, записавши нове відеозвернення.

Український гарант сердечно привітав громадян України та мільйони людей в усьому світі, що 25 грудня святкують Різдво. Відповідне відеозвернення опублікувала прес-служба президента.





Зеленський заявив, що попри усі випробування, які припали на долю усього світу у цьому році, народження у Вифлеємі Сина Божого подарувало людям надію на рятунок, а також віру в те, що добро й милосердя обов’язково переможуть.

Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України, — заявив Зеленський.

Він привітав усіх українців, які святкують Різдво сьогодні, 25 грудня, з тим, щоб вони провели Святий вечір та зустріли першу зорю на вечірньому небі у родинному колі.

Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку — достаток, а на українську землю — тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне — здорових Різдвяних свят, — додав президент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що католицьке Різдво святкують сьогодні, 25 грудня, в Україні та світі. До цього свята українські та азербайджанські музиканти зіграли українського «Щедрика» серед гір на Кавказі. Відомий український твір виконували на національних старовинних інструментах.