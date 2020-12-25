З Різдвом Христовим — Зеленський поздоровив українців у новому відеоhttps://racurs.ua/ua/n148269-z-rizdvom-hrystovym-zelenskyy-pozdorovyv-ukrayinciv-u-novomu-video.htmlРакурс
З Різдвом Христовим поздоровив українців президент Володимир Зеленський, записавши нове відеозвернення.
Український гарант сердечно привітав громадян України та мільйони людей в усьому світі, що 25 грудня святкують Різдво. Відповідне відеозвернення опублікувала прес-служба
президента.
Зеленський заявив, що попри усі випробування, які припали на долю усього світу у цьому році, народження у Вифлеємі Сина Божого подарувало людям надію на рятунок, а також віру в те, що добро й милосердя обов’язково переможуть.
Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України, — заявив Зеленський.
Він привітав усіх українців, які святкують Різдво сьогодні, 25 грудня, з тим, щоб вони провели Святий вечір та зустріли першу зорю на вечірньому небі у родинному колі.
Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку — достаток, а на українську землю — тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне — здорових Різдвяних свят, — додав президент.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що католицьке Різдво святкують сьогодні, 25 грудня, в Україні та світі. До цього свята українські та азербайджанські музиканти зіграли українського «Щедрика» серед гір на Кавказі. Відомий український твір виконували на національних старовинних інструментах.