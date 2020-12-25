Жінки в армії. Фото: Гендер в деталях

https://racurs.ua/ua/n148268-mobilizuvaty-cholovikiv-i-jinok-u-razi-velykoyi-viyny-z-rf-gotovyy-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, допустив, що у разі нового нападу Російської Федерації доведеться проводити загальну мобілізацію — і чоловіків, і жінок.

Він додав, що навіть не хоче уявляти таку ситуацію, бо вона — жахлива. Про це український гарант розповів в інтерв’ю виданню «Фокус».

За його словами, у разі нового нападу Росії на Україну, розпочнеться повномасштабна війна, не обмежена окупованими територіями.

Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані — і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє, — додав президент.

Натомість щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Зеленський заявив, що не планує розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним найближчим часом, оскільки лідерам держав зараз немає про що говорити.

Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен розв’язувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися, — пояснив Зеленський.



Також український лідер переконаний, що переговори з приводу ситуації на Донбасі повинні йти як у «нормандському форматі», так і у форматі прямого діалогу, оскільки є певні питання, які обговорюються лише у форматі прямого діалогу. Це насамперед питання заручників у Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що подальшу підтримку бойовиків на Донбасі з боку Росії пообіцяв Володимир Путін. За його словами, процес завмирає нібито через те, що українська влада спирається крайні націоналістичні сили. Путін сказав, що планує і надалі підтримувати бойовиків ЛДНР. За його словами, українська влада нібито дає зрозуміти, що не збирається дотримуватися мінських угод.