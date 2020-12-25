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Владимир Зеленский, президент Украины, допустил, что в случае нового нападения Российской Федерации придется проводить всеобщую мобилизацию — и мужчин, и женщин.

Он добавил, что даже не хочет представлять такую ​​ситуацию, потому что она — ужасна. Об этом украинский гарант рассказал в интервью изданию «Фокус».

По его словам, в случае нового нападения России на Украину, начнется полномасштабная война, неограниченная оккупированными территориями.

Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает, — добавил президент.

В то же время что касается мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Зеленский заявил, что не планирует разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, поскольку лидерам государств сейчас не о чем говорить.

Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться, — рассказал Зеленский.



Также украинский лидер убежден, что переговоры по поводу ситуации на Донбассе должны идти как в «нормандском формате», так и в формате прямого диалога, поскольку есть определенные вопросы, которые обсуждаются только в формате прямого диалога. Это прежде всего вопрос заложников в России.

Напомним, ранее мы сообщали, что дальнейшую поддержку боевиков на Донбассе со стороны России пообещал Владимир Путин. По его словам, процесс замирает якобы потому, что украинская власть опирается на крайние националистические силы. Путин сказал, что планирует и в дальнейшем поддерживать боевиков ЛДНР. По его словам, украинская власть якобы дает понять, что не собирается соблюдать минских соглашений.