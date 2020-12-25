https://racurs.ua/n148267-ukrainskiy-schedrik-ispolnili-posredi-gor-na-starinnyh-instrumentah-foto-video.html

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Католическое Рождество празднуют сегодня, 25 декабря, в Украине и мире. В честь этого праздника украинские и азербайджанские музыканты сыграли украинского «Щедрика» среди гор на Кавказе.

Известное украинское произведение исполняли на национальных старинных инструментах. Соответствующее видео обнародовал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook.

По традиции украинский «Щедрик» сообщает миру о приближении новогодних и рождественских праздников. Сегодня он оповестит с высоты волшебных Кавказских гор, — заявил посол.

Отметим, что «Щедрик» — одна из самых популярных обработок украинского композитора Николая Леонтовича, которая известна во всем мире под названием «Колядка колоколов». Впервые «Щедрик» исполнил хор Киевского университета в 1916 году.

Позже песня закрепилась в музыкальной культуре западных стран под названием «Колядка колоколов». До сих пор американские хоры поют это произведение как колядку на Рождество.



Напомним, ранее мы сообщали, что «Щедрик», известное украинское произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, исполнил оркестр Военно-воздушных сил США. Таким образом оркестр поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.