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Ракурс

Украинский «Щедрик» зазвучал посреди гор на старинных инструментах (ФОТО, ВИДЕО)

25 дек 2020, 09:51
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Католическое Рождество празднуют сегодня, 25 декабря, в Украине и мире. В честь этого праздника украинские и азербайджанские музыканты сыграли украинского «Щедрика» среди гор на Кавказе.

Известное украинское произведение исполняли на национальных старинных инструментах. Соответствующее видео обнародовал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook.

Пост посла. Скриншот: Facebook

По традиции украинский «Щедрик» сообщает миру о приближении новогодних и рождественских праздников. Сегодня он оповестит с высоты волшебных Кавказских гор, — заявил посол.

Отметим, что «Щедрик» — одна из самых популярных обработок украинского композитора Николая Леонтовича, которая известна во всем мире под названием «Колядка колоколов». Впервые «Щедрик» исполнил хор Киевского университета в 1916 году.


Позже песня закрепилась в музыкальной культуре западных стран под названием «Колядка колоколов». До сих пор американские хоры поют это произведение как колядку на Рождество.

Оркестр. Скриншот: РакурсНапомним, ранее мы сообщали, что «Щедрик», известное украинское произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, исполнил оркестр Военно-воздушных сил США. Таким образом оркестр поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.

Источник: Ракурс


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