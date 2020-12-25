Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в регионах. Фото: Telegram

Коронавирус отступает на праздники — выздоровело более 15 тыс. больных (ИНФОГРАФИКА)

25 дек 2020, 09:17
999

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 24 декабря, вирус был обнаружен у 11 тыс. 35 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 12 тыс. 167 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 15 тыс. 337 человек, а в целом уже выздоровели 646 тыс. 772 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 186 человек. Общее число жертв составляет 17 тыс. 581 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 110 тыс. 281.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОБольше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (1 тыс. 38 случаев), Одесской области (963 инфицированных), Запорожской области (690 новых больных).


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 106 тыс. 78 (1 тыс. 38)
  • Винницкая область — 21 тыс. 698 (+208)
  • Волынская область — 32 тыс. 149 (+232)
  • Днепропетровская область — 55 тыс. 680 (+506)
  • Донецкая область — 34 тыс. 225 (+487)
  • Житомирская область — 37 тыс. 848 (+380)
  • Закарпатская область — 27 тыс. 650 (+107)
  • Запорожская область — 50 тыс. 805 (690)
  • Ивано-Франковская область — 42 тыс. 611 (+129)
  • Киевская область — 56 тыс. 374 (+877)
  • Кировоградская область — 8 тыс. 149 (+104)
  • Луганская область — 9 тыс. 725 (+282)
  • Львовская область — 58 тыс. 875 (+503)
  • Николаевская область — 28 тыс. 805 (+454)
  • Одесская область — 67 тыс. 934 (+963)
  • Полтавская область — 33 тыс. 997 (+488)
  • Ровенская область — 39 тыс. 979 (+345)
  • Сумская область — 39 тыс. 490 (+567)
  • Тернопольская область — 33 тыс. 175 (+203)
  • Харьковская область — 67 тыс. 417 (+629)
  • Херсонская область — 16 тыс. 679 (+271)
  • Хмельницкая область — 38 тыс. 4 (+404)
  • Черкасская область — 36 тыс. 947 (+529)
  • Черновицкая область — 39 тыс. 143 (+229)
  • Черниговская область — 28 тыс. 730 (+455).

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса привела к появлению новых штаммов, которые, в частности, активно распространяются в Великобритании и на юге Африки. Несмотря на некоторые изменения в строении вирусов, они все еще обнаруживаются текстами на коронавирус SARS-CoV-2. Новые штаммы позволяют обнаруживать даже имеющиеся экспресс-тесты.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров