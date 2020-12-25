Коронавирус в регионах. Фото: Telegram

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 24 декабря, вирус был обнаружен у 11 тыс. 35 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 12 тыс. 167 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 15 тыс. 337 человек, а в целом уже выздоровели 646 тыс. 772 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 186 человек. Общее число жертв составляет 17 тыс. 581 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 110 тыс. 281.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (1 тыс. 38 случаев), Одесской области (963 инфицированных), Запорожской области (690 новых больных).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 106 тыс. 78 (1 тыс. 38)

Винницкая область — 21 тыс. 698 (+208)

Волынская область — 32 тыс. 149 (+232)

Днепропетровская область — 55 тыс. 680 (+506)

Донецкая область — 34 тыс. 225 (+487)

Житомирская область — 37 тыс. 848 (+380)

Закарпатская область — 27 тыс. 650 (+107)

Запорожская область — 50 тыс. 805 (690)

Ивано-Франковская область — 42 тыс. 611 (+129)

Киевская область — 56 тыс. 374 (+877)

Кировоградская область — 8 тыс. 149 (+104)

Луганская область — 9 тыс. 725 (+282)

Львовская область — 58 тыс. 875 (+503)

Николаевская область — 28 тыс. 805 (+454)

Одесская область — 67 тыс. 934 (+963)

Полтавская область — 33 тыс. 997 (+488)

Ровенская область — 39 тыс. 979 (+345)

Сумская область — 39 тыс. 490 (+567)

Тернопольская область — 33 тыс. 175 (+203)

Харьковская область — 67 тыс. 417 (+629)

Херсонская область — 16 тыс. 679 (+271)

Хмельницкая область — 38 тыс. 4 (+404)

Черкасская область — 36 тыс. 947 (+529)

Черновицкая область — 39 тыс. 143 (+229)

Черниговская область — 28 тыс. 730 (+455).

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса привела к появлению новых штаммов, которые, в частности, активно распространяются в Великобритании и на юге Африки. Несмотря на некоторые изменения в строении вирусов, они все еще обнаруживаются текстами на коронавирус SARS-CoV-2. Новые штаммы позволяют обнаруживать даже имеющиеся экспресс-тесты.