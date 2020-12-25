Коронавирус отступает на праздники — выздоровело более 15 тыс. больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148266-koronavirus-otstupaet-na-prazdniki-vyzdorovelo-bolee-15-tys-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 24 декабря, вирус был обнаружен у 11 тыс. 35 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 12 тыс. 167 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 15 тыс. 337 человек, а в целом уже выздоровели 646 тыс. 772 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 186 человек. Общее число жертв составляет 17 тыс. 581 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 110 тыс. 281.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (1 тыс. 38 случаев), Одесской области (963 инфицированных), Запорожской области (690 новых больных).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 106 тыс. 78 (1 тыс. 38)
- Винницкая область — 21 тыс. 698 (+208)
- Волынская область — 32 тыс. 149 (+232)
- Днепропетровская область — 55 тыс. 680 (+506)
- Донецкая область — 34 тыс. 225 (+487)
- Житомирская область — 37 тыс. 848 (+380)
- Закарпатская область — 27 тыс. 650 (+107)
- Запорожская область — 50 тыс. 805 (690)
- Ивано-Франковская область — 42 тыс. 611 (+129)
- Киевская область — 56 тыс. 374 (+877)
- Кировоградская область — 8 тыс. 149 (+104)
- Луганская область — 9 тыс. 725 (+282)
- Львовская область — 58 тыс. 875 (+503)
- Николаевская область — 28 тыс. 805 (+454)
- Одесская область — 67 тыс. 934 (+963)
- Полтавская область — 33 тыс. 997 (+488)
- Ровенская область — 39 тыс. 979 (+345)
- Сумская область — 39 тыс. 490 (+567)
- Тернопольская область — 33 тыс. 175 (+203)
- Харьковская область — 67 тыс. 417 (+629)
- Херсонская область — 16 тыс. 679 (+271)
- Хмельницкая область — 38 тыс. 4 (+404)
- Черкасская область — 36 тыс. 947 (+529)
- Черновицкая область — 39 тыс. 143 (+229)
- Черниговская область — 28 тыс. 730 (+455).
Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса привела к появлению новых штаммов, которые, в частности, активно распространяются в Великобритании и на юге Африки. Несмотря на некоторые изменения в строении вирусов, они все еще обнаруживаются текстами на коронавирус SARS-CoV-2. Новые штаммы позволяют обнаруживать даже имеющиеся экспресс-тесты.