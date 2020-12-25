Коронавірус в регіонах. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n148266-koronavirus-vidstupaie-na-svyata-vydujalo-ponad-15-tys-osib-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 24 грудня, вірус виявили у 11 тис. 35 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 1 млн 12 тис. 167 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 15 тис. 337 людей, а в цілому вже одужало 646 тис. 772 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 186 осіб. Загальна кількість жертв становить 17 тис. 581 людина. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 110 тис. 281.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Київ (1 тис. 38 випадків), Одеській області (963 інфікованих), Запорізькій області (690 нових хворих).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 106 тис. 78 (+1 тис. 38);

Вінницька область — 21 тис. 698 (+208);

Волинська область — 32 тис. 149 (+232);

Дніпропетровська область — 55 тис. 680 (+506);

Донецька область — 34 тис. 225 (+487);

Житомирська область — 37 тис. 848 (+380);

Закарпатська область — 27 тис. 650 (+107);

Запорізька область — 50 тис. 805 (+690);

Івано-Франківська область — 42 тис. 611 (+129);

Київська область — 56 тис. 374 (+877);

Кіровоградська область — 8 тис. 149 (+104);

Луганська область — 9 тис. 725 (+282);

Львівська область — 58 тис. 875 (+503);

Миколаївська область — 28 тис. 805 (+454);

Одеська область — 67 тис. 934 (+963);

Полтавська область — 33 тис. 997 (+488);

Рівненська область — 39 тис. 979 (+345);

Сумська область — 39 тис. 490 (+567);

Тернопільська область — 33 тис. 175 (+203);

Харківська область — 67 тис. 417 (+629);

Херсонська область — 16 тис. 679 (+271);

Хмельницька область — 38 тис. 4 (+404);

Черкаська область — 36 тис. 947 (+529);

Чернівецька область — 39 тис. 143 (+229);

Чернігівська область — 28 тис. 730 (+455).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу призвела до появи нових штамів, які, зокрема, активно поширюються у Великій Британії та на півдні Африки. Попри певні зміни в будові вірусів, вони все ще виявляються наявними тестами на коронавірус SARS-CoV-2. Нові штами дозволяють виявляти навіть наявні експрес-тести.