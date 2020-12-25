Зеленський та Татаров. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n148265-tatarov-ni-v-chomu-ne-vynen-i-povynen-ce-dovesty-zelenskyy.html

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Справа Татарова про корупцію, яку наразі розслідують у СБУ, викликала здивування у президента України Володимира Зеленського. За його словами, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров — не корупціонер.

Натомість йому лише залишилося довести, що він ні у чому не винен. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для видання «Фокус».

Український гарант заявив, що зажадав від керівника Офісу президента України Андрія Єрмака звільнити Татарова від займаної посади, коли отримав інформацію про його обвинувачення в корупції. Але згодом виявилося, що справа, у якій підозрюють Татарова, датується 2017 роком, а усіх підозрюваних у ній відпустили.

Цього тижня Татарова ми усунули від справ НАБУ, прокуратури. Всі ці повноваження передали Андрію Смирнову (заступник голови ОП). Це конфлікт інтересів. Тому ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен, — зазначив Зеленський.

Наголосимо, що Зеленський додав, що будь-яка людина з його оточення, запідозрена у корупції, буде негайно звільнена. Президент додав «шпильку» на адресу минулої влади, та заявив, що «таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив».

В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували, — наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олег Татаров, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що продовжує працювати на посаді. Написана ним заява про «тимчасове призупинення повноважень» передбачала, що він лише «обмежить комунікацію з певними правоохоронними органами». Напередодні обрання запобіжного заходу для Татарова, Офіс генпрокурора передав справу «Укрбуду» з НАБУ в СБУ, а суд перенесли на 28 грудня.