Зеленский и Татаров. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/n148265-tatarov-ni-v-chem-ne-vinovat-i-doljen-eto-dokazat-zelenskiy.html

Ракурс

Дело Татарова о коррупции, которое сейчас расследуют в СБУ, вызвало удивление у президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров — не коррупционер.

Ему только осталось доказать, что он ни в чем не виноват. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для издания «Фокус».

Украинский гарант отметил, что потребовал от руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака уволить Татарова с занимаемой должности, когда получил информацию об его обвинении в коррупции. Но впоследствии оказалось, что дело, в котором подозревают Татарова, датируется 2017 годом, а всех подозреваемых в нем отпустили.

С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали Андрею Смирнову (заместитель руководителя ОП). Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват, — отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что любой человек из его окружения, которого заподозрят в коррупции, будет немедленно уволен. Президент добавил «шпильку» в адрес прошлой власти, и заявил, что «таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел».

В армии ничего не украли, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали, — подчеркнул украинский лидер.



Напомним, ранее мы сообщали, что Олег Татаров, которого подозревают во взяточничестве, заявил, что продолжает работать на своей должности. Написанное им заявление о «временном приостановлении полномочий» предусматривало, что он всего лишь «ограничит коммуникацию с определенными правоохранительными органами».

Накануне избрания меры пресечения для Татарова Офис генпрокурора передал дело «Укрбуда» с НАБУ в СБУ, а суд перенесли на 28 декабря.