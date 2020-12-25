Санта Клаус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148264-s-rojdestvom-hristovym-santa-klaus-posetit-astronavtov-na-mks.html

Ракурс

Католическое рождество, которое торжественно отмечают сегодня, 25 декабря, не обойдет и астронавтов. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало Санта-Клаусу специальные разрешения на полет для посещения Международной космической станции (МКС).

Санта отправится в космос на собственном корабле под названием StarSleigh-1 («Космические сани»). Об этом сообщает «Популярная механика».

Сообщается, что теперь Санта-Клаус сможет воспользоваться «особыми полномочиями» для доставки грузов между штатами непосредственно на крыши Соединенных Штатов в канун католического Рождества.





Отмечается, что Санта-Клаус будет использовать собственную космическую капсулу под названием StarSleigh-1 («Космические сани») с приводом от ракеты «Рудольф», название которой она получила в честь одного из оленят Санты-Клауса.

Лицензия на миссию включает в себя как запуск, так и операции по возвращению в атмосферу, и будет осуществляться с космодрома в США.

Подчеркнем, что Санта-Клаус — не первый, кто получил разрешение посетить МКС в этом году. Первая частная компания, которой это удалось — SpaceX, принадлежащая Илону Маску. В мае она отправила астронавтов на МКС во время испытательного полета Demo-2. В ноябре SpaceX также запустила Crew-1 — миссию по доставке четырех астронавтов на борт МКС в сотрудничестве с NASA.

Напомним, ранее мы сообщали, что католическое Рождество начинают праздновать в мире. Маршрут Санты отслеживает объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки. Военные следят за координатами саней в режиме реального времени. Все желающие могут следить за путешествием Санта-Клауса онлайн.

Он начал свой маршрут с Северного полюса на санях с позывным Red nose («Красный нос») и бортовым номером HoHoHo. Этой традиции уже 65 лет — впервые маршрут Санта-Клауса начали отслеживать в 1955 году.