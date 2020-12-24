Санта-Клаус. Фото: depositphotos

https://racurs.ua/n148254-marshrut-santa-klausa-otslejivaut-amerikanskie-voennye-translyaciya.html

Ракурс

Рождество начинают праздновать в мире. Маршрут Санты отслеживает объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Военные следят за координатами саней в режиме реального времени, сообщает CNN.

Все желающие могут следить за путешествием Санта-Клауса онлайн.

Он начал свой маршрут с Северного полюса на санях с позывным Red nose («Красный нос») и бортовым номером HoHoHo.

Этой традиции уже 65 лет — впервые маршрут Санта-Клауса начали отслеживать в 1955 году.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что пандемия не помешает Санта-Клаусу доставить детям подарки на Рождество, потому что у него есть иммунитет к коронавирусу.