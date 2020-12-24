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Ракурс
Санта-Клаус. Фото: depositphotos

Маршрут Санта-Клауса отслеживают американские военные (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 дек 2020, 18:59
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Рождество начинают праздновать в мире. Маршрут Санты отслеживает объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Военные следят за координатами саней в режиме реального времени, сообщает CNN.

Все желающие могут следить за путешествием Санта-Клауса онлайн.

Он начал свой маршрут с Северного полюса на санях с позывным Red nose («Красный нос») и бортовым номером HoHoHo.


Этой традиции уже 65 лет — впервые маршрут Санта-Клауса начали отслеживать в 1955 году.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что пандемия не помешает Санта-Клаусу доставить детям подарки на Рождество, потому что у него есть иммунитет к коронавирусу.

Источник: Ракурс


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