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Санта-Клаус. Фото: depositphotos
Маршрут Санта-Клауса отслеживают американские военные (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n148254-marshrut-santa-klausa-otslejivaut-amerikanskie-voennye-translyaciya.htmlРакурс
Рождество начинают праздновать в мире. Маршрут Санты отслеживает объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Военные следят за координатами саней в режиме реального времени, сообщает CNN.
Все желающие могут следить за путешествием Санта-Клауса онлайн.
Он начал свой маршрут с Северного полюса на санях с позывным Red nose («Красный нос») и бортовым номером HoHoHo.
Этой традиции уже 65 лет — впервые маршрут Санта-Клауса начали отслеживать в 1955 году.
Напомним, ранее ВОЗ заявила, что пандемия не помешает Санта-Клаусу доставить детям подарки на Рождество, потому что у него есть иммунитет к коронавирусу.
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