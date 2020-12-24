Санта-Клаус. Фото: depositphotos

https://racurs.ua/ua/n148254-marshrut-santa-klausa-vidstejuut-amerykanski-viyskovi-translyaciya.html

Ракурс

Різдво починають святкувати у світі. Маршрут Санти відстежує обʼєднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Військові стежать за координати саней у режимі реального часу, повідомляє CNN.

Усі охочі можуть слідкувати за подорожжю Санта-Клауса онлайн.

Він розпочав свій маршрут із Північного полюса на санях з позивним Red nose («Червоний ніс») і бортовим номером HoHoHo.





Цій традиції вже 65 років — уперше маршрут Санта-Клауса почали відстежувати у 1955 році.

Нагадаємо, ВООЗ заявила, що пандемія не завадить Санта-Клаусу доставити дітям подарунки на Різдво, тому що в нього є імунітет до коронавірусу.