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Санта-Клаус. Фото: depositphotos
Маршрут Санта-Клауса відстежують американські військові (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n148254-marshrut-santa-klausa-vidstejuut-amerykanski-viyskovi-translyaciya.htmlРакурс
Різдво починають святкувати у світі. Маршрут Санти відстежує обʼєднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
Військові стежать за координати саней у режимі реального часу, повідомляє CNN.
Усі охочі можуть слідкувати за подорожжю Санта-Клауса онлайн.
Він розпочав свій маршрут із Північного полюса на санях з позивним Red nose («Червоний ніс») і бортовим номером HoHoHo.
Цій традиції вже 65 років — уперше маршрут Санта-Клауса почали відстежувати у 1955 році.
Нагадаємо, ВООЗ заявила, що пандемія не завадить Санта-Клаусу доставити дітям подарунки на Різдво, тому що в нього є імунітет до коронавірусу.
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