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Ракурс
Санта-Клаус. Фото: depositphotos

Маршрут Санта-Клауса відстежують американські військові (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 гру 2020, 18:59
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Різдво починають святкувати у світі. Маршрут Санти відстежує обʼєднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Військові стежать за координати саней у режимі реального часу, повідомляє CNN.

Усі охочі можуть слідкувати за подорожжю Санта-Клауса онлайн.

Він розпочав свій маршрут із Північного полюса на санях з позивним Red nose («Червоний ніс») і бортовим номером HoHoHo.




Цій традиції вже 65 років — уперше маршрут Санта-Клауса почали відстежувати у 1955 році.

Нагадаємо, ВООЗ заявила, що пандемія не завадить Санта-Клаусу доставити дітям подарунки на Різдво, тому що в нього є імунітет до коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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