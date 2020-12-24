Список країн «червоної зони» оновила Україна. Фото:

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Ракурс

Список країн «червоної зони» у четвер, 24 грудня, оновила Україна.

Перелік «червоних» країн скоротився на дві країни. У цьому списку значаться Велика Британія, Румунія, Німеччина, Литва, Хорватія, Словенія, США, Чехія, Кіпр, Угорщина, Естонія. Загалом тут вказані 45 країн. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

При цьому в «зелену зону» потрапила Йорданія. Також тут вказані сусідні Польща та Білорусь й популярні серед українців Іспанія та Єгипет.

Як відомо, до переліку «червоних» країн потрапляють ті держави, в яких захворюваність на коронавірус вище, ніж в Україні. Українці, які повертаються з таких країн, повинні піти на двотижневу самоізоляцію, яка контролюється додатком «Вдома», або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тестом, який зроблений не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Нагадаємо, 19 грудня у «червоному списку» значилися 47 країн. На минулому тижні його поповнили Данія, Словаччина, Туреччина, Вірменія, Латвія, Естонія, Італія та Боснія і Герцеговина.