Список стран «красной зоны» обновила Украина. Фото:

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Список стран «красной зоны» в четверг, 24 декабря, обновила Украина.

Перечень «красных» стран сократился на две страны. В этом списке значатся Великобритания, Румыния, Германия, Литва, Хорватия, Словения, США, Чехия, Кипр, Венгрия, Эстония. Всего здесь указаны 45 стран. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

При этом в «зеленую зону» попала Иордания. Также здесь указаны соседние Польша и Беларусь и популярные среди украинцев Испания и Египет.

Как известно, в перечень «красных» стран попадают те государства, в которых заболеваемость коронавирусом выше, чем в Украине. Украинцы, которые возвращаются из таких стран, должны пойти на двухнедельную самоизоляцию, которая контролируется приложением «Вдома», или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, который сделан не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, 19 декабря в «красном списке» значились 47 стран. На прошлой неделе его пополнили Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.