Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Раде

Законопроект о легализации каннабиса зарегистрировали в Раде. Фото:

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Ракурс

Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной Раде.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования оборота конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности» подала в парламент нардеп от «Голоса» Ольга Стефанишина. Об этом парламентарий 24 декабря сообщила на собственной странице в Facebook.

Как пишет «Общественное», в пояснительной записке к законопроекту говорится, что среди актуальных проблем развития медицинской науки и системы здравоохранения в Украине есть вопросы, касающиеся доступа населения к необходимым методам лечения и лекарственным средствам. Отмечается, что в Украине отсутствует надлежащее регулирование обращения с веществами, которые, по международно-правовой классификации, относятся к наркотическим и психотропным, но, при этом, крайне необходимы для обеспечения качественных медицинских услуг, предотвращения страданий пациентов и помощи их выздоровлению от сложных заболеваний.

Авторы законопроекта считают, что этот вопрос актуален для детей с фармрезистентними формами эпилепсии, онкобольным, больным, нуждающимся в паллиативной помощи, а также ветеранам войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

Напомним, президентская фракция в парламенте «Слуга народа» начала нарабатывать законопроект о легализации медицинского каннабиса. В Верховной Раде была создана соответствующая рабочая группа.