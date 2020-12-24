Погода в Украине. Фото: 24 канал

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Ракурс

Погода в Украине 25 декабря будет довольно сложной — ожидаются метели, шквалы и сильные ливни.

В восточной и северо-восточной части Украины прогнозируют сильный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед, а на дорогах гололедица. Сложные погодные условия будут сопровождаться порывами ветра 15−20 м/с. Ночью температура воздуха ожидается от 11° мороза до 6° тепла, а днем столбики термометров покажут от 2° мороза до 11° тепла по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 декабря будет дождливая в течение суток. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−3° мороза, а днем — 4−6° выше нуля.

Погода в Харькове в пятницу будет с осадками — обещают дождь и мокрый снег. Температуру воздуха ночью прогнозируют 3−5° с отметкой минус, днем 0−2° тепла.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки будут дождливыми только днем, а ночью обещают еще и мокрый снег. Температура воздуха ночью ожидается 6−6° тепла, а днем обещают от 8−10° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет дождливой, будет идти и мокрый снег. Столбики термометров ночью 1−3° тепла, а днем обещают 3−5° тепла.

Погода в Карпатах 25 декабря ожидается с дождем и мокрым снегом. Температурные показатели следующие — 1−5° тепла, а днем — 3−6° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в украинском Гидрометцентре заявили, что средняя температура воздуха в январе 2021 года предполагается на уровне 0−4° мороза. Месячное количество осадков в следующем месяце ожидается в пределах 27−58 мм.