Умерла известная британская модель Стелла Теннант. Фото: Metiers

https://racurs.ua/n148234-umerla-izvestnaya-britanskaya-model-stella-tennant-foto.html

Ракурс

Стелла Теннант, известная британская супермодель, умерла спустя пять дней после своего пятидесятилетия. По данным полиции, подозрительных обстоятельств ее внезапной смерти не обнаружили.

Родственники попросили уважать их частную жизнь и не беспокоить вопросами, сообщает BBC News.

С большой грустью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была замечательной женщиной и вдохновляла всех нас. Ее будет очень не хватать, — говорится в заявлении семьи умершей.

Ее карьера началась в начале 1990-х, когда она привлекла внимание фотографов Стивена Майзела и Брюса Вебера.

Вскоре она добилась успеха в качестве фотомодели, позируя для французского, британского и итальянского Vogue и Harper’s Bazaar, а также появлялась на подиумах для Shiatzy Chen и Chanel.

Благодаря своей стрижке пикси и скульптурной фигуре Теннант стала музой и фавориткой дизайнеров на протяжении десятилетий, включая Александра МакКуина, Карла Лагерфельда, Николя Гескьера, Риккардо Тиши и Викторию Бекхэм.

Она также участвовала в нескольких громких рекламных кампаниях Calvin Klein и Hermеs.

В 2012 году она приняла участие в церемонии закрытия летней Олимпиады в Лондоне вместе с другими известными британскими моделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Модель также была эко-активисткой и выступала против отделения Шотландии от Соединенного Королевства в 2014 году.

В 1999 году Стелла вышла замуж за французского фотографа Дэвида Ласнета в Шотландии. За 21 год совместной жизни у них родились четверо детей — три дочери и один сын.





Напомним, 21 декабря умер советский и российский писатель, сценарист и драматург Александр Курдяндский. Он был сценаристом первых 20 выпусков популярного советского мультсериала «Ну, погоди!».