Офис президента. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n148251-bolshaya-stroyka-ofis-zelenskogo-ispravil-zayavlenie-posle-obvineniy-foto.html

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Офис президента исправил заявление о том, программу «Большая стройка», инициированную Зеленским, украинцы считают главным позитивным событием года.

По уточненной информации от фонда «Демократические инициативы», программу «Большая стройка» назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. «Большая стройка» — единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно, — говорится на сайте президента.

Также дописали, что новость содержит исправления — изменен заголовок, первый и второй абзацы. В ОП извиняются за неточность.

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 93% опрошенных украинцев назвали «Большую стройку» главной позитивным событием 2020 года.

Социологи обвинили Банковую в «наглом» манипулировании данными опросов общественного мнения. Они уверены: если бы данные, обнародованные Банковой, были реальными, то партия президента «Слуга народа» вряд ли проиграла бы местные выборы во всех областях.