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Ракурс
Офис президента. Фото: president.gov.ua

«Большая стройка» — Офис Зеленского исправил фейк на сайте (ФОТО)

24 дек 2020, 17:22
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Офис президента исправил заявление о том, программу «Большая стройка», инициированную Зеленским, украинцы считают главным позитивным событием года.

По уточненной информации от фонда «Демократические инициативы», программу «Большая стройка» назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. «Большая стройка» — единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно, — говорится на сайте президента.

После обвинений Офис президента исправил заявление о «Большой стройке». Источник: president.gov.ua

Также дописали, что новость содержит исправления — изменен заголовок, первый и второй абзацы. В ОП извиняются за неточность.

После обвинений Офис президента исправил заявление о «Большой стройке». Источник: president.gov.ua


Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 93% опрошенных украинцев назвали «Большую стройку» главной позитивным событием 2020 года.

Социологи обвинили Банковую в «наглом» манипулировании данными опросов общественного мнения. Они уверены: если бы данные, обнародованные Банковой, были реальными, то партия президента «Слуга народа» вряд ли проиграла бы местные выборы во всех областях.

Источник: Ракурс


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