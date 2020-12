Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, несмотря на то, что сложили с себя полномочия членов королевской семьи, не стали отступать от принятой у монархов традиции, и представили свою рождественскую открытку.

В открытке монаршие особы желают счастливого Рождества. Соответствующая открытка появилась на странице благотворительного фонда Mayhew в Twitter.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. � From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. ���

