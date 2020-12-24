Открытка. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n148252-megan-markl-i-princ-garri-prezentovali-protivorechivuu-rojdestvenskuu-otkrytku-foto.html

Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, несмотря на то, что сложили с себя полномочия членов королевской семьи, не стали отступать от принятой у монархов традиции, и представили свою рождественскую открытку.

В открытке монаршие особы желают счастливого Рождества. Соответствующая открытка появилась на странице благотворительного фонда Mayhew в Twitter.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. � From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. ���

Find out more! � https://t.co/5o2RHLveRMpic.twitter.com/uBV19F6Odt — Mayhew �� (@themayhew) December 23, 2020

В подписи сообщается, что герцоги Сассекские сделали много пожертвований в этом году, в том числе помогали бездомным и животным, а также оказывали помощь фонду, который занимается образованием и борьбой с нищетой в Уганде.

В комментариях поклонники Гарри и Меган выразили противоположные мнения — одним открытка очень понравилась, другие же назвали ее некрасивой.

«Почему мы все время слышим о них? Они же решили жить обычной жизнью», «Разве нормально так хвастать своей благотворительностью?», «Как мне нравится ваша открытка, определенно люблю ее», «Зачем столько фотошопа?», «Арчи стал уже таким взрослым!», «Зачем же так маскировать ребенка?», «Красиво», — последовали комментарии.



Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл, герцогиню Сассекскую, обвинили в копировании Кейт Миддлтон из-за нового макияжа в видеообращении к «героям пандемии коронавируса». Речь идет о ролике, в котором герцогиня поблагодарила людей, борющихся на передовой с коронавирусом.

Сообщается, что во время своего обращения Меган Маркл не только отметила заслуги докторов, а и похвалила медицинский персонал, волонтеров и простых граждан, которые заботились о людях во время эпидемии.