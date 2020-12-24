Листівка. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n148252-megan-markl-i-prync-garri-prezentuvaly-superechlyvu-rizdvyanu-lystivku-foto.html

Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня і герцог Сассекські, попри те, що склали з себе повноваження членів королівської сім’ї, не стали відступати від прийнятої у монархів традиції, і представили свою різдвяну листівку.

У листівці монарші особи бажають щасливого Різдва. Відповідна листівка з’явилася на сторінці благодійного фонду Mayhew в Twitter.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. � From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. ���

Find out more! � https://t.co/5o2RHLveRMpic.twitter.com/uBV19F6Odt — Mayhew �� (@themayhew) December 23, 2020

У підписі повідомляється, що герцоги Сассекські зробили багато пожертвувань в цьому році, в тому числі допомагали бездомним і тваринам, а також надавали допомогу фонду, який займається освітою і боротьбою з бідністю в Уганді.

У коментарях прихильники Гаррі і Меган висловили протилежні думки — одним листівка дуже сподобалася, інші назвали її жахливою.

«Чому ми весь час чуємо про них? Вони ж вирішили жити звичайним життям»,"Хіба нормально так хвалитися своєю добродійністю?"," Як мені подобається ваша листівка, безумовно люблю її"," Навіщо стільки фотошопу?","Арчі став уже таким дорослим!","Навіщо ж так маскувати дитину?","Гарно", — коментують прихильники.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл, герцогиню Сассекську, звинуватили в копіюванні Кейт Міддлтон через новий макіяж у відеозверненні до «героїв пандемії коронавірусу». Йдеться про ролик, в якому герцогиня подякувала людям, які борються на передовій з коронавірусом.

Повідомляється, що під час свого звернення Меган Маркл не тільки відзначила заслуги докторів, а й похвалила медичний персонал, волонтерів та простих громадян, які дбали про людей під час епідемії.