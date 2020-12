Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня і герцог Сассекські, попри те, що склали з себе повноваження членів королівської сім’ї, не стали відступати від прийнятої у монархів традиції, і представили свою різдвяну листівку.

У листівці монарші особи бажають щасливого Різдва. Відповідна листівка з’явилася на сторінці благодійного фонду Mayhew в Twitter.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. � From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. ���

Find out more! � https://t.co/5o2RHLveRMpic.twitter.com/uBV19F6Odt