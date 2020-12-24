Офіс президента. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n148251-velyke-budivnyctvo-ofis-zelenskogo-pidpravyv-zayavu-pislya-zvynuvachen-foto.html

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Офіс президента виправ заяву про те, що програму «Велике будівництво», ініційовану Зеленським, українці вважають головною позитивною подією року.

За уточненою інформацією від фонду «Демократичні ініціативи», програму «Велике будівництво» назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. «Велике будівництво» — єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно, — пишуть на сайті президента.

Також дописали, що новина містить виправлення — змінено заголовок, перший та другий абзаци. В ОП перепрошують за неточність.

Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомив, що 93% опитаних українців назвали «Велике будівництво» головною позитивною подією 2020 року.

Соціологи звинуватили Банкову у «нахабному» маніпулюванні даними опитувань громадської думки. Вони переконані: якби дані, оприлюднені Банковою, були реальними, партія президента «Слуга народу» навряд чи програла б місцеві вибори у всіх областях.