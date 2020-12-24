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Ракурс
Офіс президента. Фото: president.gov.ua

«Велике будівництво» — Офіс Зеленського «підправив» фейк на сайті (ФОТО)

24 гру 2020, 17:22
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Офіс президента виправ заяву про те, що програму «Велике будівництво», ініційовану Зеленським, українці вважають головною позитивною подією року.

За уточненою інформацією від фонду «Демократичні ініціативи», програму «Велике будівництво» назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. «Велике будівництво» — єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно, — пишуть на сайті президента.

Після звинувачень Офіс президента виправив заяву про «Велике будівництво». Джерело: president.gov.ua

Також дописали, що новина містить виправлення — змінено заголовок, перший та другий абзаци. В ОП перепрошують за неточність.

Після звинувачень Офіс президента виправив заяву про «Велике будівництво». Джерело: president.gov.ua


Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомив, що 93% опитаних українців назвали «Велике будівництво» головною позитивною подією 2020 року.

Соціологи звинуватили Банкову у «нахабному» маніпулюванні даними опитувань громадської думки. Вони переконані: якби дані, оприлюднені Банковою, були реальними, партія президента «Слуга народу» навряд чи програла б місцеві вибори у всіх областях.

Джерело: Ракурс


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