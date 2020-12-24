Померла відома британська модель Стелла Теннант. Фото: Metiers

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Ракурс

Стелла Теннант, відома британська супермодель, померла через п’ять днів після свого п’ятдесятиріччя. За даними поліції, підозрілих обставин її раптової смерті не виявили.

Родичі попросили поважати їхнє приватне життя і не турбувати запитаннями, пише BBC News.

З великим сумом ми повідомляємо про раптову смерть Стелли Теннант 22 грудня 2020 року. Стелла була чудовою жінкою і надихала всіх нас. Її буде дуже не вистачати, — йдеться в заяві сім’ї померлої.

Її кар'єра почалася на початку 1990-х, коли вона привернула увагу фотографів Стівена Майзеля і Брюса Вебера.

Незабаром вона домоглася успіху як фотомодель, позуючи для французького, британського та італійського Vogue і Harper’s Bazaar, а також з’являлася на подіумах для Shiatzy Chen і Chanel.

Завдяки своїй стрижці піксі і скульптурній фігурі Теннант стала музою і фавориткою дизайнерів протягом десятиліть, включаючи Олександра Маккуїна, Карла Лагерфельда, Ніколя Гескьера, Ріккардо Тиші і Вікторію Бекхем.

Вона також брала участь в декількох гучних рекламних кампаніях Calvin Klein і Hermes.

У 2012 році вона взяла участь у церемонії закриття літньої Олімпіади в Лондоні разом з іншими відомими британськими моделями Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл.

Модель також була екоактивісткою та виступала проти відлучення Шотландії від Сполученого Королівства у 2014 році.

У 1999 році Стелла одружилась з французьким фотографом Девідом Ласнетом у Шотландії. За 21 рік спільного життя у них народилися четверо дітей — три доньки та один син.

Нагадаємо, 21 грудня помер радянський та російський письменник, сценарист та драматург Олександр Курдяндський. Він був сценаристом перших 20 випусків популярного радянського мультсеріалу «Ну, постривай!».