Погода в Україні. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n148253-zametili-zlyvy-ta-shkvaly-pogoda-v-ukrayini-na-25-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 25 грудня буде доволі складною — очікуються заметілі, шквали та сильні зливи.

У східній та північно-східній частині України прогнозують сильний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Складні погодні умови супроводжуватимуться поривами вітру 15−20 м/с. Вночі температура повітря очікується від 11° морозу до 6° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 11° тепла за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 25 грудня буде дощова впродовж доби. Вночі температуру повітря прогнозують 1−3° морозу, а вдень — 4−6° вище нуля.

Погода в Харкові у п’ятницю буде з опадами — обіцяють дощ та мокрий сніг. Температуру повітря вночі прогнозують 3−5° із позначкою мінус, вдень 0−2° тепла.

Погодні умови в Одесі найближчої доби будуть дощовими лише вдень, а вночі обіцяють ще й мокрий сніг. Температура повітря вночі очікується 6−6° тепла, а вдень обіцяють від 8−10° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде дощовою, йтиме й мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі 1−3° тепла, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погода в Карпатах 25 грудня очікується з дощем та мокрим снігом. Температурні показники наступні — 1−5° тепла, а вдень — 3−6° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, в українському Гідрометцентрі заявили, що середня температура повітря у січні 2021 року передбачається на рівні 0−4° морозу. Місячна кількість опадів в наступному місяці очікується в межах 27−58 мм.