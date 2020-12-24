Прогноз погоди на січень оприлюднив Гідрометцентр

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Прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив 24 грудня Український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу.

У південній частині України температура сягне місцями 1−3ºС тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення, — розповіли синоптики.

Місячна кількість опадів у січні 2021 року очікується в межах 27−58 мм. В Карпатах місцями випаде до 75 мм опадів, а в горах окупованого Криму — до 122 мм. Ці показники знаходяться у межах середніх багаторічних значень.

В Гідрометцентрі також нагадали кліматичну характеристику січня. Зазвичай, у другий місяць зими середня місячна температура повітря складає 1−6°С морозу. У східних, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах стовпчик термометра опускається до 7−8ºС морозу.

Абсолютний мінімум температури повітря для січня в Україні становить 23−37°С морозу. В Карпатах, окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей стовпчик термпература може знизитися до -38−39,8ºС, в Черкаській та Луганській областях місцями -40−42ºС. Абсолютний максимум температури становить 7−14°С тепла, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях фіксувалося до 15−18°С. Ожеледь відмічається в середньому до семи днів за місяць, хуртовини найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті.

Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура січня 2020 року у Києві на 6,4°С перевищувала кліматичну норму і становила +0,8°С. Тому цьогорічний січень посів другу сходинку після січня 2007 року серед найтепліших в Україні, починаючи з 1881 року. Метеорологічна зима у грудні 2019 року і січні 2020 року до Києва так і не завітала. Нова кліматична норма у Києві температури повітря для січня становить -3,2°С, і є вищою за попереднє значення на 2,4°С.