Прогноз погоды на январь обнародовал Гидрометцентр

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Прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал 24 декабря Украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе ожидается на уровне 0−4°С мороза.

В южной части Украины местами будет 1−3ºС тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения, — рассказали синоптики.

Месячное число осадков в январе 2021 года ожидается в пределах 27−58 мм. В Карпатах местами выпадет до 75 мм осадков, а в горах оккупированного Крыма — до 122 мм. Эти показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

В Гидрометцентре также напомнили климатическую характеристику января. Обычно, во второй месяц зимы средняя месячная температура воздуха колеблется в пределах 1−6°С мороза. В восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах столбик термометра опускается до 7−8ºС мороза.

Абсолютный минимум температуры воздуха для января в Украине составляет 23−37°С мороза, в Карпатах, отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей — -38−39,8ºС, в Черкасской и Луганской областях местами до 40−42ºС мороза. Абсолютный максимум температуры отмечен на уровне 7−14°С тепла, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях столбик термометра может прогреться до 15−18°С. Гололед отмечается в среднем до семи дней в месяц, метели чаще всего наблюдаются на Левобережье страны и на Прикарпатье.

Напомним, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура января 2020 года в Киеве на 6,4°С превысила климатическую норму и составила +0,8°С. Поэтому нынешний январь занял второе место после января 2007 года среди самых теплых в Украине, начиная с 1881 года. Метеорологическая зима в декабре 2019 года и январе 2020 года в Киев так и не пришла. Новая климатическая норма для Киева температуры воздуха в январе составляет -3,2°С, и выше предыдущего значения на 2,4°С.