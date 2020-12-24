Древний цветок динозавров нашли ученые. Фото: t1news.tv

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Ракурс

Новый вид вымершего цветка мелового периода обнаружили ученые из Университета американского штата Орегон на территории Мьянмы.

Древний цветок сохранился в янтаре еще с тех времен, когда по Земле бродили динозавры. Оказалось, что это растение было частью леса, существовавшего 100 млн лет назад. Растение, представляющее новый род и новый вид цветов, получило научное название V. pleristaminis. Об этом сообщает Science Alert.

Цветок обнаружили на янтарных рудниках, а сам камень хранился в морских осадочных отложениях, которые относятся к середине мелового периода. Растение очень крошечное — его диаметр всего 2 мм, но у него почти 50 тычинок, которые расположены по спирали и направлены вверх. Ученые предполагают, что найденный образец был частью скопления цветов на растении.

Исследователи утверждают, что находка поможет раскрыть загадку древнего суперконтинента Гондвана — гигантского древнего гипотетического континента, существовавшего в Южном полушарии в течение палеозоя и частично в мезозое.

Напомним, глобальное потепление повлияло на размеры динозавров, считают ученые. К такому выводу они пришли после обнаружения нового вида динозавров-зауроподов.