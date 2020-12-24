НАБУ. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n148241-zelenskiy-spasaet-svoih-druzey-korrupcionerov-ot-nakazaniya-nabu.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, прикрывает заместителя главы своего Офиса, и пытается избавить его от наказания за коррупцию.

Детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Евгений Шевченко назвал президента Владимира Зеленского «позорной тварью», спасающей друзей-коррупционеров. Об этом сообщает «Цензор.нет».

Такими словами он отреагировал на то, что дело о коррупции Татарова и Микитася по делу «Укрбуда» передали из НАБУ в СБУ прямо перед заседанием суда, на котором должны были выбрать меру пресечения для Татарова.

Кто такой Владимир Зеленский? Позорная тварь, которая спасает своих коррумпированных друзей от наказания, — написал он.



Напомним, ранее мы сообщали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не стал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову, поскольку Офис генпрокурора накануне заседания изменил группу прокуроров по делу. До этого дело Татарова снова «перекочевало» от НАБУ. Отныне Офис генпрокурора передал производство в СБУ.

На решение генпрокурора Ирины Венедиктов по делу Татарова отреагировали в НАБУ. Там заявили, что Офис генпрокурора осуществляет «беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование».