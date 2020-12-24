НАБУ. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n148241-zelenskyy-ryatuie-svoyih-druziv-korupcioneriv-vid-pokarannya-nabu.html

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Володимир Зеленський, президент України, прикриває заступника глави свого Офісу Олега Татарова, і намагається позбавити його від покарання за корупцію.

Детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Євген Шевченко назвав президента Володимира Зеленського «ганебною тварюкою», яка рятує друзів-корупціонерів. Про це повідомляє «Цензор.нет».

Такими словами він відреагував на те, що справу про корупцію Татарова і Микита щодо «Укрбуду» передали з НАБУ в СБУ прямо перед засіданням суду, на якому повинні були вибрати запобіжний захід для Татарова.

Хто такий Володимир Зеленський? Ганебна тварюка, яка рятує своїх корумпованих друзів від покарання!, — написав він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не став розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову, оскільки Офіс генпрокурора напередодні засідання змінив групу прокурорів у справі. До цього справа Татарова знову «перекочувала» від НАБУ. Відтепер Офіс генпрокурора передав виробництво в СБУ.

На рішення генпрокурора Ірини Венедиктов у справі Татарова відреагували в НАБУ. Там заявили, що Офіс генпрокурора здійснює «безпрецедентне в історії України втручання в розслідування».