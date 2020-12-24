Восьминоги “дубасять” сусідів-риб задля муштри і зі злості — учені показали відео — цікаві новини про тварин

https://racurs.ua/ua/n148240-vosmynogy-b-ut-susidiv-ryb-zadlya-mushtry-i-zi-zlosti-ucheni-nazvaly-prychyny-video.html

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Восьминоги б’ють риб зі злості — вчені надали відеодокази того, як головоногі молюски безладно «дубасять» риб, котрі плавають поряд. Антисоціальну поведінку восьминогів дослідники називають «активним витісненням» риби. Воно відбувається в розпал спільного полювання, коли восьминоги і риби об'єднуються, щоб разом вполювати здобич.

Нове дослідження демонструє, що така співпраця не завжди проходить безболісно для риб. У 2018−2019 роки під час дайвінгу в Червоному морі біля берегів Ізраїлю і Єгипту дослідники зафіксували вісім інцидентів, коли восьминоги Octopus cyanea раптово били своїх кандидатів у партнери, пише National geographic.

На думку вчених, значна частина ударів пояснюється необхідністю контролювати поведінку риб під час полювання. Однак кілька ударів восьминогів дослідники порівняли з проявом «злоби» у людей. Можливо, головоногі молюски зганяли своє роздратування на рибі або нав’язували свою волю слабкому партнеру, щоб той діяв в майбутньому ефективніше.

Ми хочемо зрозуміти, як попередні взаємодії між двома тваринами в контексті всієї групи можуть привести до биття риб, а також, що змінюється після цієї події, — говорить співавтор дослідження Едуарду Сампайо з Лісабонського університету.



Автори роботи планують продовжити дослідження, щоб краще зрозуміти поведінку молюсків і риб під час спільного полювання.