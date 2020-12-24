ДТП. Фото: Київ оперативний

https://racurs.ua/ua/n148238-masshtabnu-avariu-u-kyievi-sprovokuvav-napad-epilepsiyi-video-avtotroschi.html

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ДТП у Києві сталася сьогодні, 24 грудня. Під час масштабної аварії зіткнулися одразу п’ять автомобілів. Винуватцем автотрощі виявився водій однієї з машин, у якого під час кермування стався напад епілепсії, і він втратив контроль над автівкою.

Аварія сталася на вулиці Короленківській у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією, у водія автомобіля Audi з держномером AA9507PI стався епілептичний напад, і він, не маючи можливості контролювати свої дії, здійснив зіткнення з іншими автівками. Наразі він перебуває під контролем медиків. На місці ДТП працює поліція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніговий циклон, який охопив Київ і столичний регіон від початку доби 23 грудня, значно погіршив статистику ДТП. Від початку цієї доби на лінію 102 надходять сотні повідомлень про аварії, спричинені станом доріг.

В Україні повідомили про 587 ДТП, серед яких в 38 були загиблі і травмовані. Восьмеро осіб загинули і 35 травмовані. У Києві станом на 13.30 сталася 161 ДТП, в якій дві особи травмовано. Водночас у патрульній поліції заявили, що величезна кількість аварій у Києві не спиняє деяких «шумахерів» — вони як гасали містом, так і продовжують гасати.