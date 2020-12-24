ДТП. Фото: Киев оперативный

https://racurs.ua/n148238-masshtabnuu-avariu-v-kieve-sprovociroval-pristup-epilepsii-video.html

Ракурс

ДТП в Киеве произошла сегодня, 24 декабря. Во время масштабной аварии столкнулись сразу пять автомобилей. Виновником аварии оказался водитель одной из машин, у которого во время вождения случился приступ эпилепсии, и он потерял контроль над авто.

Авария произошла на улице Короленковской в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

По предварительной информации, у водителя автомобиля Audi с госномером AA9507PI произошел эпилептический приступ, и он, не имея возможности контролировать свои действия, совершил столкновение с другими автомобилями. Сейчас он находится под контролем медиков. На месте ДТП работает полиция.

Напомним, ранее мы сообщали, что снежный циклон, который охватил Киев и столичный регион 23 декабря, значительно ухудшил статистику ДТП. С начала этого периода на линию 102 поступают сотни сообщений об авариях, вызванных состоянием дорог.

В Украине сообщили о 587 ДТП, среди которых в 38 были погибших и травмированные. Восемь человек погибли и 35 травмированы. В Киеве по состоянию на 13.30 произошло 161 ДТП, в котором два человека травмированы. В то же время в патрульной полиции заявили, что огромное количество аварий в Киеве не останавливает некоторых «шумахеров» — они как носились по городу, так и продолжают носиться.