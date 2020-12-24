Главу КСУ Тупицкого зовут к Венедиктовой для вручения подозрения, фото — Новынарня

https://racurs.ua/n148237-glavu-ksu-tupickogo-zovut-k-venediktovoy-dlya-vrucheniya-podozreniya-dokument.html

Ракурс

Глава Конституционного суда получил предновогодний подарок — вызов в Офис генпрокурора на 28 декабря.

Александра Тупицкого вызывают, чтобы вручить подозрение. Сегодня ему должны вручить повестку, сообщает LIGA.net. Издание опубликовало и копию документа.

В Констиутцийному суде пока об этом событии ничего не знают.

По какому именно производству намерены вручить подозрение пока неизвестно, поскольку база реестра досудебных расследований является закрытой и определить в ней номер производства также нельзя.

В конце октября этого года ГБР заявляло о расследовании нескольких уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации, а 30 октября это ведомство открыло против председателя КСУ дела по якобы по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка во временно оккупированном Крыму.

Тогда Тупицкий отказался идти на допрос.

На прошлой неделе журналисты программы «Схемы» опубликовали записи разговоров Тупицкого с донецким бизнесменом из материалов уголовного дела о незаконном завладении Зуевским энергомеханических заводом, который остался на оккупированной территории Донбасса. В этом деле подозревается и экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков, который сейчас в розыске по другому делу.

«Схемам» в Офисе генпрокурора подтвердили, что вызывают главу КСУ 28 декабря для вручения подозрения — речь об уголовном деле Татькова.