Голову КСУ Тупицького кличуть до Венедіктової для вручення підозри, фото — Новинарня

https://racurs.ua/ua/n148237-golovu-ksu-tupyckogo-klychut-do-venediktovoyi-dlya-vruchennya-pidozry-dokument.html

Ракурс

Голова Конституційного суду отримав передноворічний подарунок — виклик в Офіс генпрокурора на 28 грудня.

Олександра Тупицького викликають, щоб вручити підозру. Сьогодні йому мають вручити повістку, повідомляє LIGA.net. Видання опублікувало й копію документу.

У Констиутційному суді поки про цю подію нічого не знають.

За яким саме провадженням мають намір вручити підозру наразі невідомо, оскільки база реєстру досудових розслідувань є закритою і визначити у ній номер провадження також не можна.

Наприкінці жовтня цього року ДБР заявляло про розслідування кількох кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації, а 30 жовтня це відомство відкрило проти голови КСУ справи по нібито фактами державної зради і незаконного відчуження земельної ділянки у тимчасово окупованому Криму.

Тоді Тупицький відмовився йти на допит до правоохоронців.

Минулого тижня журналісти програми «Схеми» опублікували записи розмов Тупицького з донецьким бізнесменом з матеріалів кримінальної справи про незаконне заволодіння Зуєвським енергомеханічним заводом, який залишився на окупованій території Донбасу. У цій справі підозрюється й екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков, який зараз в розшуку по іншій справі.

«Схемам» в Офісі генпрокурора підтвердили, що викликають голову КСУ 28 грудня для вручення підозри — мова про кримінальну справі щодо ексголови Вищого госпсуду Віктора Татькова.