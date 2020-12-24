Вовку вручили підозру на корпоративі у Ківалова

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Ракурс

Павло Вовк, очільник Окружного адміністративного суду Києва, 23 грудня отримав від детективів Національного антикорупційного бюро повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду.

НАБУ та САП чекають підозрюваного 5 січня на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі. Про це 24 грудня інформує прес-служба НАБУ.

Вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом України, президентом одного із юридичних українських вишів. Як зазначив екс-нардеп Сергій Лещенко, це сталося на новорічному корпоративі у Сергія Ківалова в київській філії його університету. На цьому святкуванні також був присутній і очільник Конституційного суду Олександр Тупицький.

У НАБУ додали, що на корпоратив до Ківалова завітали й судді Конституційного суду України, які є свідками у кримінальному провадженні щодо захоплення Вовком та іншими фігурантами справи держвлади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ) і Вищою радою правосуддя (ВРП).

Факт відмови від отримання повістки та ознайомлення голови ОАСК з її змістом, задокументована на відео, — зазначили у бюро.

Нагадаємо, у жовтні НАБУ та САП скерували до Вищого антикорсуду клопотання про обрання голові ОАСК запобіжного заходу. Проте судові засідання не відбувалися через неявку підозрюваного. Згодом НАБУ оголосило голову ОАСК у розшук.