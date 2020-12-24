Віце-прем’єром Румунії став донедавна нев’їздний в Україну угорець

https://racurs.ua/ua/n148235-vice-premierom-rumuniyi-stav-donedavna-nev-yizdnyy-v-ukrayinu-ugorec.html

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Віце-прем'єром Румунії став донедавна нев’їздний в Україну політик — одним з віце-прем'єрів у новому уряді сусідньої країни призначили лідера угорців Румунії Хунора Келемена, який до жовтня 2020 року був персоною нон грата в Україні.

Лідер Демократичного союзу угорців Румунії Келемен у середу обійняв пост віце-прем'єра після погодження румунського парламенту, пише «Європейська правда».

У 2017 році Келемену заборонили в’їзд до України до 13 жовтня 2020 року. Це підтверджує, зокрема, фото зі сторінки його паспорта, яке політик сам опублікував під час минулорічної суперечки з українським послом у Румунії.

Нагадаємо, в середу парламент Румунії затвердив склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Флоріном Кицу. Уряд складається з членів правоцентристської коаліції, сформованої Націонал-ліберальною партією колишнього прем'єра Людовіка Орбана, Альянсу USR-PLUS та Демократичного союзу угорців Румунії. Новий кабінет міністрів складається з 18 міністерств та матиме двох віце-прем'єрів без портфеля, зокрема й Хунора Келемена.