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Вице-премьером Румынии стал ранее невъездной в Украину венгр

Вице-премьером Румынии стал ранее невъездной в Украину венгр

24 дек 2020, 14:14
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Вице-премьером Румынии стал ранее невъездной в Украину политик — одним из вице-премьеров в новом правительстве соседней страны назначили лидера венгров Румынии Хунора Келемена, который до октября 2020 года был персоной нон грата в Украине.

Лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен в среду занял пост вице-премьера после одобрения румынским парламентом, пишет «Европейская правда».

В 2017 году Келемену запретили въезд в Украину до 13 октября 2020 года. Это подтверждает, в частности, фото со страницы его паспорта, которое политик сам опубликовал во время прошлогоднего спора с украинским послом в Румынии.


Напомним, в среду парламент Румынии утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Флорином Кицу. Правительство состоит из членов правоцентристской коалиции, сформированной Национал-либеральной партией бывшего премьера Людовика Орбана, Альянса USR-PLUS и Демократического союза венгров Румынии. Новый кабинет министров состоит из 18 министерств и двух вице-премьеров без портфелей, в том числе Хунора Келемена.


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