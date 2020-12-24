Вице-премьером Румынии стал ранее невъездной в Украину венгр

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Вице-премьером Румынии стал ранее невъездной в Украину политик — одним из вице-премьеров в новом правительстве соседней страны назначили лидера венгров Румынии Хунора Келемена, который до октября 2020 года был персоной нон грата в Украине.

Лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен в среду занял пост вице-премьера после одобрения румынским парламентом, пишет «Европейская правда».

В 2017 году Келемену запретили въезд в Украину до 13 октября 2020 года. Это подтверждает, в частности, фото со страницы его паспорта, которое политик сам опубликовал во время прошлогоднего спора с украинским послом в Румынии.

Напомним, в среду парламент Румынии утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Флорином Кицу. Правительство состоит из членов правоцентристской коалиции, сформированной Национал-либеральной партией бывшего премьера Людовика Орбана, Альянса USR-PLUS и Демократического союза венгров Румынии. Новый кабинет министров состоит из 18 министерств и двух вице-премьеров без портфелей, в том числе Хунора Келемена.