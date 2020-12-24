Суд над Татаровим перенесли из-за изменения подследственности

Татаров. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n148233-sud-nad-tatarovim-perenesli-iz-za-izmeneniya-podsledstvennosti.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не стал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову, поскольку Офис генпрокурора накануне заседания изменил группу прокуроров по делу.

В то же время те прокуроры, что пришли на заседание, уже потеряли свои полномочия. Об этом сообщается в трансляции из зала суда.

Накануне заседания Татаров в очередной раз заявил, что дело против него — месть руководителя НАБУ Артема Сытника. На вопрос о работе в ОП, Татаров ответил, что продолжит работать, и не освобождается от должности.

Заседание по делу Татарова перенесли на понедельник 28 декабря на 12.30 из-за того, что после незаконной передачи дела Татарова из НАБУ в СБУ нет информации, кто стал новым прокурором по делу. Новых прокуроров выберут до понедельника.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Татарова, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента, снова «перекочевало» от НАБУ. Отныне Офис генпрокурора передал производство в СБУ. Отметим, что очередная «ротация» дела состоялась перед тем, как Высший антикоррупционный суд должен был выбрать заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову меру пресечения.

На решение генпрокурора Ирины Венедиктов по делу Татарова отреагировали в НАБУ. Там заявили, что Офис генпрокурора осуществляет «беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование». В Бюро подтвердили, что поздно вечером 23 декабря заместитель генпрокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению Татарова из НАБУ в СБУ.