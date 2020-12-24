«Это не я» — Венедиктова отреагировала на передачу дела Татарова в СБУ

https://racurs.ua/n148232-eto-ne-ya-venediktova-otreagirovala-na-peredachu-dela-tatarova-v-sbu.html

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Дело Олега Татарова, заместителя председателя Офиса президента, из Антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины передал заместитель генпрокурора, а не лично глава ведомства Ирина Венедиктова.

Генпрокурор заявила, что не причастна к решению, сообщает «Украинская правда».

Венедиктова в комментарии заявила, что «эмоции и жажда пиара — не помощники в нашем деле».

Сама же она якобы «взяла отвод в принятии процессуальных решений по делу». Речь идет о «деле Нацгвардии или Татарова».

Устраниться от производства генпрокурора заставил спор о замене группы прокуроров. Поэтому процессуальные полномочия в деле передали ее заместителю Алексею Симоненко.

Напомним, что решение Офиса генпрокурора передать дело Татарова из НАБУ в СБУ раскритиковали в Антикоррупционном бюро.

В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора осуществляет «беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование».

Вечером 23 декабря заместитель генерального прокурора Симоненко передал уголовное производство по подозрению Татарова в СБУ. Татарова подозревают в причастности к предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Речь идет о периоде, когда Татаров, экс-чиновник МВД, работал в топ-менеджменте «Укрбуда».