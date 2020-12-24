«Це не я» — Венедіктова відреагувала на передачу справи Татарова в СБУ

https://racurs.ua/ua/n148232-ce-ne-ya-venediktova-vidreaguvala-na-peredachu-spravy-tatarova-v-sbu.html

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Справу Олега Татарова, заступника голови Офісу президента, від Антикорупційного бюро до Служби безпеки України передав заступник генпрокурора, а не особисто очільник відомства Ірина Венедиктова.

Генпрокурор заявила, що не причетна до рішення, повідомляє «Українська правда».

Венедіктова у коментарі заявила, що «емоції і спрага самопіару — не помічники в нашій справі».

Сама ж вона «взяла відвід у прийнятті процесуальних рішень у впровадженні». Йдеться про «справу Нацгвардії або Татарова».

Усунутися від провадження генпрокурора змусила суперечка про заміну групи прокурорів. Тому процесуальні повноваження в справі поклали на її заступника Олексія Симоненко.

Нагадаємо, що рішення Офісу генпрокурора передати справу Татарова з НАБУ в СБУ розкритикували в Антикорупційному бюро.

В НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює «безпрецедентне в історії України втручання в розслідування».

Увечері 23 грудня заступник генерального прокурора Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ.

Татарова підозрюють у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України. Йдеться про період, коли Татаров, екс-посадовець МВС, працював у топ-менеджменті «Укрбуду»