Шкарлета “накнопкодавили” міністром — у Раді оприлюднили докази

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Сергій Шкарлет став міністром освіти та науки України 17 грудня 2020 року о 14.39, коли Верховна Рада підтримала його призначення мінімально необхідною кількістю голосів — 226.

У четвер, 24 грудня, депутати з фракції «Голос» оприлюднили докази кнопкодавства під час цього голосування. За словами парламентарів, регламентний комітет Ради відмовився їх розглядати.

Офіційне пояснення комітету: «Ми нічого не зможемо зробити з цими матеріалами», — цитує прес-служба «Голосу».

Разом з тим, комітет Ради погодився звернутися до Управління держохорони по записи із камер у сесійній залі. Зібрані факти спікер парламенту Дмитро Разумков передасть в Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань.

У «Голосі» також пообіцяли передати наявні матеріали в правоохоронні органи вже сьогодні, 24 грудня.

Нагадаємо, міністром Шкарлета призначили мінімумом голосів — 226, при цьому Григорій Суркіс з «Опозиційної платформи — За життя» проголосував за це, не будучи присутнім у Раді.