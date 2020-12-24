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Ракурс
Как Шкарлета «накнопкодавили» министром — в Раде представили доказательства

Как Шкарлета «накнопкодавили» министром — в Раде представили доказательства (ФОТО)

24 дек 2020, 13:22
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Сергей Шкарлет стал министром образования и науки Украины 17 декабря в 14.39, когда Верховная Рада поддержала его назначение минимально необходимым числом голосов — 226.

В четверг, 24 декабря, депутаты из фракции «Голос» обнародовали доказательства кнопкодавства во время этого голосования. По словам парламентариев, регламентный комитет Рады отказался их рассматривать.

Официальное объяснение комитета: «Мы ничего не сможем сделать с этими материалами», — цитирует пресс-служба «Голоса».

Вместе с тем, комитет Рады согласился обратиться в Управление госохраны по записи с камер в сессионном зале. Собранные факты спикер парламента Дмитрий Разумков передаст в Офис генпрокурора и Госбюро расследований.


В «Голосе» также пообещали передать имеющиеся материалы в правоохранительные органы уже сегодня, 24 декабря.

Напомним, министром Шкарлет был назначен минимумом голосов (226), при этом Григорий Суркис из «Оппозиционной платформы — За жизнь» проголосовал за это, не присутствуя в Раде.

Источник: Ракурс


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